Путин посетовал на разницу в качестве воды для чиновников и рабочих

Президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию, при которой ответственные за принятие решений в сфере экологии чиновники и бизнесмены живут в экологически безопасных условиях, в отличие от рядовых граждан. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета во вторник, 27 декабря, передает ТАСС.

«Не должно быть так, когда решения, необходимые для движения по этому сегодня обсуждаемому нами пути [экологии], зависели от людей, которые сами и воду чистую пьют, и живут в хороших экологических условиях, а огромные трудовые коллективы и все, что вокруг движется и живет, живет и движется в условиях неблагоприятной экологической ситуации», — сказал Путин.

Он призвал представителей бизнеса, региональных и федеральных властей обратить особое внимание на этот факт.

В ходе совещания президент также отметил, что значительная часть поверхностных вод в России оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, а семь процентов жителей страны не обеспечены качественной питьевой водой.

В январе глава государства подписал указ о проведении в России Года экологии в 2017 году.