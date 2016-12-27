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Оркестр шотландских гвардейцев почтил память погибшего ансамбля Александрова

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Оркестр шотландских гвардейцев Band of the Scots Guards почтил память артистов академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны, произошедшей 25 декабря под Сочи. Об этом сообщается на странице оркестра в Facebook.

Мероприятие прошло на площади перед Букингемским дворцом. Оркестр также почтил память британского певца Джорджа Майкла, который умер 25 декабря у себя дома от сердечной недостаточности.

В 05:27 мск 25 декабря направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров. Он упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).

Как заявляли в ФСБ, отрабатываются четыре основные версии катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.

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