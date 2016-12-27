Похороны погибших в катастрофе Ту-154 москвичей оплатит город

Московское правительство возместит расходы на похороны погибших в авиакатастрофе Ту-154 близ Сочи. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 27 декабря, на официальном сайте мэра Москвы.

Всего на ритуальные услуги из резервного фонда городского бюджета выделяется 6,4 миллиона рублей. Затраты на похороны одного человека составят 110 тысяч рублей. Деньги поступят на счет городской похоронной службы «Ритуал».

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В документе отмечается, что при необходимости «Ритуал» доставит тела на кладбища в Москве и к местам захоронения в прилегающих к столице регионах.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать помощь семьям погибших при падении самолета Минобороны в Черном море, сообщает МОСЛЕНТА.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека. В настоящее время следователи прорабатывают четыре основные версии катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.

