Путин заявил о способности России преодолеть любые проблемы

Россия способна справиться с любыми возникающими перед ней трудностями, заявил президент России Владимир Путин на традиционном новогоднем приеме в Кремле в среду, 28 декабря, передает ТАСС.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно», — сказал глава государства.

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На приеме президент поднял тост за Россию и российский народ, а также пожелал всем присутствующим успехов в наступающем году.

Ранее в среду стало известно, что глава государства изменил формат праздничного вечера в Кремле из-за катастрофы самолета Ту-154 Минобороны, упавшего в Черное море. Президент подчеркнул, что после случившегося прием должен носить рабочий характер.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека. В настоящее время следователи прорабатывают несколько основных версий катастрофы.