Президент Филиппин назвал американских послов шпионами ЦРУ

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал американских послов шпионами. Его слова 29 декабря передает Reuters.

«Большинство послов США — не все, конечно, но большинство — вовсе не профессиональные диппредставители. Помимо своей основной работы они еще шпионят, они связаны с ЦРУ», — рассказал филиппинский лидер в телеинтервью. Он добавил, что американский посол в Маниле — «шпион номер один», и цель его самого и его коллег состоит в подрыве политических режимов. «Вы можете меня свергнуть, но я расквашу вам нос», — резюмировал Дутерте.

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Газета The Manila Times рассказала о подрывной деятельности Филиппа Голдберга, который до недавнего времени представлял интересы США на Филиппинах. Он якобы составил несколько планов по подрыву режима Дутерте: среди них были предложения подтолкнуть оппозицию, СМИ, военных и соседние страны к противостоянию президенту страны. В Госдепартаменте отвергли все подобные обвинения.

Сам Дутерте неоднократно оскорблял Голдберга и называл того «гомосексуальным сыном шлюхи». В 2008 году президент Боливии Эво Моралес выслал Голдберга из страны по обвинению в поддержке правой оппозиции.

15 декабря США решили приостановить предоставление финансовой помощи Филиппинам в рамках деятельности агентства Millennium Challenge Corporation («Вызовы тысячелетия»), выразив серьезную озабоченность нарушением норм верховенства права и гражданских свобод в этой стране. Дутерте в ответ пригрозил расторгнуть договор, позволяющий американским войскам находиться на Филиппинах. Дутерте также не исключил, что Россия станет стратегическим союзником Филиппин. «Они [русские] не оскорбляют и не вмешиваются», — заявил он тогда.