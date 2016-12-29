Сбербанк спишет долги погибших в катастрофе Ту-154

Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил министр транспорта, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов, передает ТАСС.

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«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — приводит агентство слова чиновника.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море.

Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и российские журналисты.

