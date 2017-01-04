Очевидцы сняли на видео выкатившийся за ВПП пассажирский авиалайнер

Очевидцы сняли на видео выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирский авиалайнер в Калининграде.

Поздно вечером 3 января Airbus A321 компании «Аэрофлот», летевший из столичного аэропорта Домодедово в Храброво, при посадке выехал за ВПП. На его борту находились 167 пассажиров. Людей эвакуировали, самолет отбуксировали, у него было обнаружено повреждение шасси. Позднее за медицинской помощью обратились три человека. О причинах ЧП не сообщается. По данному инциденту ведется доследственная проверка.