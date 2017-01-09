Хоккейный матч в США прошел под дождем

Видео: Tom Gazzola / YouTube

Матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между «Бейкерсфилд Кондорс» и «Онтарио Рейн» прошел на открытой арене при проливном дожде. Видеозапись одного из эпизодов поединка размещена на канале Sports News Everyday в YouTube.

Встреча, именуемая Outdoor Classic, состоялась на арене колледжа Бейкерсфилд в одноименном калифорнийском городе. Дождь заметно повлиял на качество льда, но организаторы отказались прерывать матч. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.