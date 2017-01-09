В Кремле обозначили сроки встречи Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров произойдет не раньше вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 9 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не раньше, чем избранный президент станет действующим. Потом уже будет верстаться план», — сказал Песков, говоря о сроках возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, какой формат общения является для российского лидера наиболее предпочтительным, Песков заверил, что в данном случае для Москвы «нет никакой принципиальной разницы». Он добавил, что саммит будут планировать очень тщательно и аккуратно: «с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений».

14 ноября Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Собеседники высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

Республиканец Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на состоявшихся 8 ноября прошлого года выборах, его инаугурация пройдет 20 января. В своей речи по случаю избрания политик пообещал искать точки соприкосновения, а не вражды с партнерами в мире.