Москвич застрелил квартирантку из охотничьего ружья и покончил с собой

В ночь на 10 января в одном из домов на улице Айвазовского (Юго-Западный округ Москвы) 61-летний владелец квартиры нанес смертельное ранение из охотничьего ружья 37-летней квартирантке. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«В квартире одного их жилых домов на улице Айвазовского в городе Москве между хозяином квартиры и квартиранткой произошел конфликт, в результате которого 61-летний мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнюю женщину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте», — сказал он.

После этого мужчина выстрелил в себя. Подозреваемый был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, скончался. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношения оружия»).

8 января на юго-востоке Москвы 26-летний Сергей Остапенко застрелил мужчину из охотничьего ружья. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в стражей порядка, после чего свел счеты с жизнью.