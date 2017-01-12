«Манчестер Сити» обвинили в нарушении антидопинговых правил

Английскому футбольному клубу «Манчестер Сити» предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии (FA). Об этом сообщает пресс-служба FA.

Обвинения связаны с распространением неверной информации о местонахождении игрока клуба для прохождения антидопингового контроля. За такое нарушение «Манчестер Сити» может грозить лишение девяти очков в текущем сезоне английской премьер-лиги или крупный штраф.

Клуб может ответить на обвинения FA до 19 января.

В текущем сезоне английской премьер-лиги «Манчестер Сити» с 42 очками занимает четвертое место после 20 туров, на 7 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля».