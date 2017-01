Пол Анка выступит на инаугурации Трампа

Канадско-американский певец Пол Анка исполнит хит My Way на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Radar Online.

Исполнитель по случаю церемонии переделывает англоязычный текст песни, который он написал в 1968 году для Фрэнка Синатры. Оригинальная версия на французском языке называется Comme d’habitude.

По информации издания, на инаугурации Трампа также споет рэпер Flo Rida. Автор композиции Low получит за выступление миллион долларов.

Ранее в январе предложение сыграть диджей-сет на церемонии поступило музыканту Моби, который высмеял эту идею.

В ноябре спеть на инаугурации отказался Элтон Джон.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января.

Пол Анка прославился благодаря хитам Diana, Lonely Boy и You Are My Destiny. Он также является автором композиции She’s a Lady, известной в исполнении Тома Джонса.