Силуанов назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году

Сохранение части средств Резервного фонда в 2017 году возможно при среднегодовой цене на нефть 50 долларов за баррель. Об этом в пятницу, 13 января, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает Rambler News Service.

В этом случае дополнительные доходы бюджета составят один триллион рублей, пояснил министр в кулуарах Гайдаровского форума — 2017.

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Стоимость нефти после кратковременного роста в начале января до 58 долларов за баррель снизилась. Цена североморской смеси Brent в 13:20 мск составляла 55,47 доллара за баррель, что на 0,96 процента меньше уровня предыдущего закрытия. Марка WTI подешевела до 51,51 доллара за баррель (минус 1,02 процента).

Ранее 13 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть. В тот же день Силуанов сообщил об исцелении отечественной экономики от «голландской болезни».

В 2016 году Резервный фонд России по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

В бюджет на 2017-2019 годы заложена среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 41 доллар за баррель.