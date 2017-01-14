В МВД ответили на слухи о полных тротила складах Красноуральского химзавода

В главном управлении МВД по Свердловской области заявили, что на заброшенном Красноуральском химическом заводе, где было совершено нападение, нет тротила. Об этом пишет «Российская газета».

В полицейском главке изданию рассказали, что производство взрывчатых веществ на предприятии ликвидировано в 2009 году.

«Сообщения СМИ о наличии там тротила не соответствуют действительности», — сообщил руководитель пресс-центра полицейского главка Валерий Горелых.

До этого в субботу, 14 января, телеканал РЕН ТВ передавал, что на складах химзавода находится большое количество тротила.

В ночь на 13 января неизвестные проникли на территорию завода, безоружные охранники попытались их задержать, но те начали стрелять, а затем скрылись. В результате трое сотрудников частного охранного предприятия были госпитализированы. Во время нападения преступники не выдвигали никаких требований. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. Сейчас он не функционирует. После нескольких случаев возгораний и вмешательства прокуратуры частный владелец завода нанял туда охранников, свободный доступ на объект был прекращен, указывает «РГ».

