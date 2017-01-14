Колумнист Washington Post в эфире десятки раз произнес слово «Россия» из-за сбоя

В эфире американского телеканала MSNBC в тот момент, когда колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс (David Ignatius) произносил слово «Россия», случился технический сбой. В результате журналист повторил его десятки раз. На инцидент, произошедший во время ток-шоу Hardball с Крисом Мэтьюсом (Chris Matthews) 12 января, обратил внимание портал Mediaite.

Сайт отмечает, что темой обсуждения было вмешательство Кремля в американские выборы (Москва подобные обвинения со стороны Вашингтона постоянно опровергает — прим. «Ленты.ру»).

«Вы слышали генерала Мэттиса сегодня, Майка Помпео, [пока не утвержденного] директора ЦРУ, они практически клялись, что будут придерживаться жесткого подхода по отношению к России», — сказал Игнейшс, после чего и произошел сбой. Затем трансляция временно прервалась.

Позднее корреспондент CNN Брайан Стэлтер (Brian Stelter) написал в своем Twitter, что, по словам представителя MSNBC, программа была записана заранее, однако возникли технические неполадки, с которыми удалось быстро справиться.

