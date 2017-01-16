Туроператоры назвали Москву самым безопасным городом России для иностранцев

Москва является самым безопасным городом России для иностранных туристов. Об этом, как передает «Вечерняя Москва», рассказал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

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По его словам, количество инцидентов, связанных с иностранцами, в столице ничтожно мало. В основном происходят лишь мелкие недоразумения, которые оперативно разрешаются сотрудниками полиции. «Год на год не приходится, но, по данным ГУВД Москвы, число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных туристов не превышает двух-трех десятков в год», — отметил эксперт

Также Шпилько уточнил, что считает туристическую полицию, которая была создана в Москве два года назад, востребованной. По его словам, она уже продемонстрировала свою компетентность в разрешении конфликтных ситуаций.

В конце ноября издательство Lonely Planet впервые включило российскую столицу в список лучших городов мира для путешествий. Тогда же глава столичного департамента национальной политики и туризма Виталий Сучков отмечал, что многие четырех- и пятизвездочные отели Москвы отмечают ажиотажный спрос со стороны зарубежных гостей на зимние праздники.

