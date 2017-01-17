Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мессенджер Viber продуктом белорусских разработчиков. Об этом он заявил во время белорусско-египетского форума в Каире, где он рассказал о высоком потенциале своей страны в области высоких технологий, передает БелТА.

«Среди европейских государств Белоруссия занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber», — сказал глава республики на открытии форума.

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Viber создан израильтянами Тальмоном Марко и Игорем Магазинником, родившимся в Нижнем Новгороде. Приложение запустилось в 2010 году. В 2014 году партнеры продали основанную ими компанию японскому интернет-ретейлеру Rakuten за 900 миллионов долларов. Главный офис Viber Media находится в Люксембурге. Пункты разработки в Белоруссии базируются в Минске и Бресте.

Viber входит в число одних их самых популярных мессенджеров в мире. По данным компании на май 2016 года, его используют 754 миллиона человек.

В ноябре 2016 года белорусский лидер назвал источником богатства в будущем «айфоны и плафоны». Нефть и газ как главные источники обогащения уходят в прошлое, заявил Лукашенко.