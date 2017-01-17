Футбольный клуб «Енисей» спародировал новую эмблему «Ювентуса»

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» отреагировал на презентацию новой эмблемы туринского «Ювентуса». Красноярская команда на своей странице в Twitter разместила логотип «Енисея», выполненный в том же стиле, что и эмблема чемпиона Италии.

В российской команде отметили, что задумались о ребрендинге.

В понедельник, 16 января, «Ювентус» официально представил новый логотип. Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане. Эмблема представляет собой две отдельные белые линии на черном фоне создающие букву J, над которыми написано название команды на латинице — Juventus.

«Енисей» после 24 туров занимает четвертое место в первенстве ФНЛ, позволяющее ему рассчитывать на борьбу за выход в премьер-лигу через стыковые матчи. Красноярскую команду возглавляет Андрей Тихонов.