Кадыров назвал абсолютной ложью сведения о погибшем личном охраннике

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсолютной ложью распространенные СМИ сведения о погибшем личном охраннике. Об этом передает во вторник, 17 января, «Интерфакс».

По его словам, бывший сотрудник правоохранительных органов Алихан Музаев, подозревавшийся в связях с боевиками, «никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства», а работал сторожем. «Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — добавил Кадыров.

Он указал, что любая другая информация «не соответствует действительности, абсолютная ложь».

Материалы по теме «Понятие "боевик" стало архаизмом» Как в Чеченской Республике воюют с «сирийцами» и относятся к традициям

Глава республики также рассказал, что Музаев впервые был заподозрен в пособничестве незаконным вооруженным формированиям еще 13 лет назад. Тогда с его помощью удалось задержать более 10 боевиков, с тех пор за мужчиной велось наблюдение. Около года назад в отношении него были начаты активные мероприятия из-за «наличия близких дружеских связей между ним и находящимся в оперативной разработке активным членом группы экстремистов», пояснил Кадыров.

Он рассказал, что на завершающей стадии спецоперации силовики приехали к Музаеву домой и предложили поехать в отдел, но «не задерживали, не надевали наручники, не применяли силу». В какой-то момент мужчина выхватил оружие и покончил с собой.

«Спасти его жизнь не удалось. По данному факту проводятся все предусмотренные законом действия», — сказал глава Чечни.

О гибели при странных обстоятельствах якобы одного из охранников главы Чечни Рамзана Кадырова, заподозренного в подготовке вооруженного нападения на силовиков, сообщил 16 января портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»). По его утверждению, житель райцентра Курчалой был задержан вместе с односельчанами, а спустя некоторое время силовики вернули семье труп.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Чечне с начала прошлой недели задержаны более 60 участников бандподполья, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).