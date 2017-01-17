Среди отдыхавших в подвергшемся нападению клубе в Мексике оказались россияне

В числе посетителей мексиканского ночного клуба, в котором были убиты пять человек, находились россияне. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По их словам, на фестиваль пришли несколько постоянно живущих в Плайя-дель-Кармен граждан РФ, причем две женщины находились в нескольких метрах от места стрельбы. В результате инцидента никто из россиян не пострадал, эту информацию подтвердил консул РФ в Мексике Дмитрий Болбот.

Поздно ночью в воскресенье, 15 января, во время музыкального фестиваля в одном из клубов города Плайя-дель-Кармен произошла перестрелка. Погибли пятеро, это граждане Канады, Италии, Колумбии и Мексики, еще 15 человек были ранены.

По данному инциденту начато расследование. Согласно предварительным выводам, причиной стрельбы могла стать борьба между преступными группировками за сферы влияния или попытка вымогательства. Задержаны три человека, полиция проверяет их на причастность к вооруженному конфликту.