Эксперты определили топ-15 российских курортов на лето 2017 года

Сочи возглавил список из 15 самых популярных на грядущее лето российских курортов. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 17 января.

Рейтинг был составлен по итогам раннего бронирования гостиниц. Второе место в нем заняла Анапа, третье — Геленджик. Четвертая позиция досталась Ялте. Кисловодск замкнул пятерку.

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

В топ-15 в порядке убывания также были включены Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир в Иркутской области, Светлогорск под Калининградом, Коктебель, Евпатория, Ейск (Кубань), Плес в Ивановской области и Судак.

Из перечисленных курортов самым дешевым оказался отдых в Судаке. За сутки проживания в отеле турист заплатит в среднем 1,5 тысячи рублей. Наиболее дорогим направлением стал Плес (5,6 тысячи рублей). Отдохнуть в Сочи можно будет в среднем за 3,2 тысячи рублей в сутки.

Самым бюджетным курортом России в 2016 году, по версии RoomGuru.ru, была признана Махачкала. В тройку лидеров также попали Судак и Саки.