Вышел трейлер полнометражки о могучих рейнджерах

Киностудия Lionsgate Movies опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма «Могучие рейнджеры» (Power Rangers) — полнометражного ремейка одноименного телесериала.

В ленте режиссера Дина Израэлайта рассказывается о пяти старшеклассниках, которые узнают, что мир находится на грани уничтожения из-за инопланетной угрозы. Получив суперспособности, они оказываются единственными, кто может спасти Землю.

В «Могучих рейнджерах» сыграли Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс, Билл Хейдер и Наоми Скотт. Премьера фильма намечена на 22 марта 2017 года.

Одноименный американский телесериал появился на экранах 28 августа 1993 года. В центре сюжета — группа наделенных сверхспособностями подростков, которые сражаются со злодеями или монстрами и спасают мир.