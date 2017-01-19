В Госдуме призвали устроить холодный душ виновникам блокировки RT

Роскомнадзор должен жестко отреагировать на ограничение работы российского телеканала RT с американской стороны. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 19 января.

«Это иногда полезно с точки зрения холодного душа для тех горячих голов, которые в своих странах пытаются обвинить Россию и наши средства информации в каком-то там влиянии, давлении, в том числе на результаты выборов», — сказал депутат, комментируя попытки помешать работе RT.

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Свинцов пояснил, что в качестве ответных мер российское ведомство может ограничить вещание на территории страны всех американских телеканалов. «[Роскомнадзор] может ставить фильтры, чтобы на территории России был запрещен доступ на какие-то их сайты», — отметил он.

При этом парламентарий предполагает, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа ситуация в медиасфере изменится в лучшую сторону.

Роскомнадзор 19 января выступил с предупреждением, что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей примет активные ответные меры. Ведомство заявило, что на российское СМИ осуществляется беспрецедентное давление, передает ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что Facebook временно лишил англоязычное отделение RT права создавать публикации со ссылками, видеоконтентом и изображениями. По данным телеканала, блокировка произошла во время трансляции пресс-конференции уходящего американского президента Барака Обамы 18 января. Руководство канала считает, что Facebook ошибочно решил, что у RT нет прав на показ мероприятия.