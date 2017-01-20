Цена на нефть Brent поднялась выше 55 долларов за баррель

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 1,61 процента и по состоянию на 16:45 мск составила 55,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нефть WTI подорожала с начала торговой сессии на 1,53 процента — до 52,91 доллара за баррель.
Ранее 20 января министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что сохранение текущих нефтяных цен может обеспечить рост ВВП России на два процента в 2017 году. При этом, сообщил он, в правительстве России рассматривают только один способ снизить волатильность рубля: ограничение трат нефтегазовых доходов бюджета при заложенной в казну цене нефти выше 40 долларов за баррель.
В ОПЕК надеются, что стабилизация глобального нефтяного рынка наступит в нынешнем году.