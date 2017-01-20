Цена на нефть Brent поднялась выше 55 долларов за баррель

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 1,61 процента и по состоянию на 16:45 мск составила 55,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нефть WTI подорожала с начала торговой сессии на 1,53 процента — до 52,91 доллара за баррель.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Ранее 20 января министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что сохранение текущих нефтяных цен может обеспечить рост ВВП России на два процента в 2017 году. При этом, сообщил он, в правительстве России рассматривают только один способ снизить волатильность рубля: ограничение трат нефтегазовых доходов бюджета при заложенной в казну цене нефти выше 40 долларов за баррель.

В ОПЕК надеются, что стабилизация глобального нефтяного рынка наступит в нынешнем году.