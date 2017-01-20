Шувалов назвал сроки действия мер по снижению волатильности рубля

Действия Минфина и Банка России на рынке по снижению волатильности рубля будут ограничены по времени 1-2 годами. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

«Это (формирование резервов из сверхдоходов от продажи нефти — прим. «Ленты.ру») позволит стабилизировать курс рубля и страховать его от чрезмерного укрепления. Мы надеемся, что это продолжится некоторое время, не стоит думать, что это будет всегда. Это поможет нашим экспортерам какое-то время, год-два, но это не может идти до бесконечности. У нас свободно плавающий рубль», — сказал Шувалов.

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Ранее 20 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что единственный способ стабилизации курса рубля — это ограничение трат нефтегазовых доходов бюджета при превышении заложенной в казну планки в 40 долларов за баррель.

Решение об отказе от расходования нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет при цене на нефть выше 40 долларов за баррель, было одобрено на совещании у президента 18 января. Доходы будут аккумулированы в специальных фондах, средства которых хранятся в валюте. Таким образом планируется уберечь от полной растраты накопленные резервы.