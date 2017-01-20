На концертах памяти жертв катастрофы Ту-154 исполнят хит Таркана Sikidim

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попросил включить хит Таркана Sikidim в программу концертов, которые пройдут в память о погибших артистах ансамбля Александрова. Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на Habertürk.

Выступления устроит музыкальный коллектив Enbe Orchestra, мероприятия пройдут в Москве и Стамбуле. Организовывает их турецкое министерство иностранных дел. Работа над репертуаром все еще ведется.

По просьбе Чавушоглу Enbe Orchestra включил в список песню Таркана, которую раньше исполнял неоднократно. Помимо турецких композиций, в перечне также значатся «Калинка» и «Катюша» — их исполнял, в частности, ансамбль имени Александрова.

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Приглашенным артистом, предположительно, будет Юрий Темирканов — главный дирижер и худрук Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Как отметил руководитель Enbe Orchestra, концерты призваны способствовать укреплению дружбы Турции и России.

Более 60 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова находились на борту самолета Минобороны России, который упал в Черное море 25 декабря. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Ту-154 направлялся из подмосковного Чкаловского, для дозаправки он сел в Сочи. В результате катастрофы погибли 92 человека, в том числе журналисты, военнослужащие и Елизавета Глинка (известна как Доктор Лиза).

Песня Таркана Sikidim вышла в 1994 году, в 1998-м появилась кавер-версия в исполнении Филиппа Киркорова «Ой, мама, шика дам!». Судя по тексту англоязычной версии хита (Shikidim) турецкого певца, речь там идет о встрече мужчины с девушкой, ее заигрываниями и его реакции.