Ушедший в отставку президент Гамбии отправился в изгнание

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме в субботу, 21 января, покинул свою страну и прилетел в изгнание в Экваториальную Гвинею, передает Reuters. Таким образом, кризис в этой африканской стране завершился.

Джамме ушел в отставку и уступил власть победителю президентских выборов Адаме Барроу под давлением мирового сообщества и соседних стран.

Многие люди заявили, что, узнав о падении Джамме, почувствовали облегчение после многих лет страха. «Правило страха изгнано из Гамбии навсегда», — сказал Барроу, обращаясь к толпе в гостинице в столице Сенегала Дакаре.

Выборы президента в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента. 18 января национальная ассамблея продлила президентские полномочия проигравшего выборы Джамме. Он должен был передать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее сообщалось о признании своего поражения.

Мировое сообщество притязаний Джамме не признало, а соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 января, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в Гамбию.

За несколько часов до этого Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, которая позволяет ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.