СКР проверит информацию о гибели от морозов 49 человек в Хабаровском крае

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю проверяет информацию о том, что за последние два месяца в регионе от морозов погибли 49 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе [доследственной проверки] будут установлены все обстоятельства, в том числе достоверность сведений, размещенных в СМИ. По результатам проверки будет принято решение», — говорится в сообщении.

О гибели от морозов с ноября 2016-го по 17 января 2017 года 49 человек ранее заявили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Хабаровского края, сославшись на данные территориального центра медицины катастроф. Еще 415 человек, как утверждалось, пострадали.