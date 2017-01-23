Силовые структуры
 
Хотите видеть только хорошие новости?

СКР проверит информацию о гибели от морозов 49 человек в Хабаровском крае

Перейти в «Мою Ленту»

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю проверяет информацию о том, что за последние два месяца в регионе от морозов погибли 49 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе [доследственной проверки] будут установлены все обстоятельства, в том числе достоверность сведений, размещенных в СМИ. По результатам проверки будет принято решение», — говорится в сообщении.

О гибели от морозов с ноября 2016-го по 17 января 2017 года 49 человек ранее заявили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Хабаровского края, сославшись на данные территориального центра медицины катастроф. Еще 415 человек, как утверждалось, пострадали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Краснодарском крае под лед провалились пять подростков
Петербургский пенсионер замерз насмерть после ошибки таксиста
Ограбленный в центре Москвы француз замерз насмерть под Мытищами
Бывший преподаватель МГУ замерз насмерть в центре Москвы
Последние новости
WSJ узнала о расследовании связей советника Трампа с Россией
В Китае заявили о начале бэби-бума
На женском марше против Трампа обнаружили двойника Лукашенко
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
СКР проверит информацию о гибели от морозов 49 человек в Хабаровском крае
United Airlines приостановила полеты из-за компьютерного сбоя
Газета сообщила о вооружении Росгвардии дубинками-электрошокерами
Другие материалы рубрики
00:23 Сегодня

«С той стороны люди не хотят воевать»

Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»
18:18 18 января 2017

Генштаб рассказал о планах ИГ взорвать исторические памятники в Пальмире

04:51 Сегодня

Газета сообщила о вооружении Росгвардии дубинками-электрошокерами

17:09 18 января 2017

Россия и Турция нанесли совместный авиаудар по боевикам ИГ в Сирии

00:05 19 января 2017

Заложники ситуации

Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
21:40 22 января 2017

СМИ сообщили о явке предполагаемого убийцы жительницы Кубани в полицию

12:16 17 января 2017

Житель Кузбасса осужден за убийство обрызгавшего его автомобилиста

18:51 22 января 2017

Минобороны России подсчитало участвующие в перемирии сирийские населенные пункты

00:11 Сегодня

Рэкето-носители

Как была разгромлена державшая в страхе Вятку прокопьевская ОПГ
12:19 17 января 2017

Подмосковную восьмиклассницу похитили из-за долгов отца

22:07 22 января 2017

В ФСБ рассказали об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины

13:31 22 января 2017

СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота

Россия
«Смерть как священный долг»
Что такое правильная скорбь и можно ли говорить о мертвых не только хорошо
«Нечего надеяться на руководителей иностранных»
Как на съезде ЕР проигнорировали Трампа и расхватали гематоген
«Им такая жизнь в Москве милей, чем на родине»
Много ли надо бездомным, чтобы выжить в большом городе
Частный вертолет экстренно сел на обочину МКАД
Водителя BMW X6 оштрафовали на 30 тысяч рублей за гонки с полицейскими
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в предвыборном штабе после окончания голосования на выборах президента России в 2000 годуЖизнь в выдвижении
Когда Путин сообщит о своих планах на президентские выборы 2018 года
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
Все материалы
Мир
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Грехи Трампа
Почему у нового президента США не будет спокойных 100 дней
В Китае заявили о начале бэби-бума
WSJ узнала о расследовании связей советника Трампа с Россией
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Жан-Мари Ле Пен усомнился в шансах дочери на президентских выборах
При стрельбе в торговом центре в Техасе пострадали семь человек
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko (2nd L) shakes hands with a serviceman, who was wounded during Monday's protest outside the parliament building, at the Ukrainian Interior Ministry's hospital in Kiev, Ukraine, September 1, 2015, in this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Service. A fragile truce between Ukrainian government forces and pro-Russian separatists appeared to be holding on Tuesday as both sides made a renewed effort to silence their guns and make the much-abused ceasefire work. Two more guardsman have died from wounds sustained in violent protests outside Ukraine's parliament, the national guard said. One guardsman was reported on Monday as having been killed in the unrest and nearly 90 wounded. Ай, болит!
Кто сумеет окончательно разрушить систему здравоохранения Украины
СМИ сообщили о продвижении украинских войск в ЛНР
Мигранты в восточной ЕвропеФорточка в Европу
Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии
Саакашвили обиделся на украинские СМИ за свои фото с инаугурации Трампа
Депутат Геращенко сообщил об аресте подозреваемых в покушении на его жизнь
СБУ предотвратила покушение на депутата Геращенко
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
Все материалы
Финансы
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Ткачев назвал условия возвращения турецких помидоров в Россию
Все или ничего
Как мир разделился на сверхбогатых и супернищих
Новак поверил в рост цен на нефть до 60 долларов
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Минтруд поддержал идею ограничить расчеты наличными
Новак сообщил о стабилизации нефтяного рынка
Все материалы
Бизнес
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
В правительстве задумались об однократном повышении тарифа системы «Платон»
Вопросы Давоса
О чем говорили участники Всемирного экономического форума
Apple подала в суд на своего поставщика чипов
Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым
Лукашенко поручил найти замену российской нефти
Кремль прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке
Все материалы
Силовые структуры
«С той стороны люди не хотят воевать»
Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»
Рэкето-носители
Как была разгромлена державшая в страхе Вятку прокопьевская ОПГ
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Газета сообщила о вооружении Росгвардии дубинками-электрошокерами
СКР проверит информацию о гибели от морозов 49 человек в Хабаровском крае
СМИ сообщили о явке предполагаемого убийцы жительницы Кубани в полицию
Все материалы
Наука и техника
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Культура бития
Как уничтожение телефонов превратилось в шоу
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Samsung раскрыла причину взрывов Galaxy Note 7
Показан мир глазами искусственного интеллекта
Американские студенты придумали способ сварить пиво на Луне
В России предложили сократить длительность ночей
Все материалы
Спорт
Егор Шайков «Омоложение не бывает безболезненным»
Егор Шайков о величайшем разочаровании сезона и обновлении сборной России
Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах
Вавринка исправил болельщика во время матча Australian Open
Джокович решил сыграть за Сербию против России на Кубке Дэвиса
Футболисты «Челси»Британский экватор
Чего ждать от второго круга английской премьер-лиги
Телеканал ARD сообщил о продолжении работы отстраненного российского тренера
Всероссийская федерация легкой атлетики проведет проверку после фильма ARD
Все материалы
Культура
Себастьян Фолкс«Я верил, что буду сражаться на третьей мировой войне»
Себастьян Фолкс об уроках истории и нестабильности человека
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Период глобального помешательства
Катастрофы ХХ века в книгах Себастьяна Фолкса
«Убийбийствие не есть верно, сказал Мертвый Отец»
Конфликт отца и детей на американский лад
Мадонна нецензурно обругала Трампа на женском марше
Революционный держите шаг
В 2017 году в театре нас ждут большие потрясения
Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора РПЦ
Все материалы
Интернет и СМИ
Заложник президента
Как африканский диктатор решил купить кибероружие и следить за всей страной
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
На женском марше против Трампа обнаружили двойника Лукашенко
В Twitter NYT появилось сообщение о ракетном ударе России по США
Провинциальный блокбастер
Как герои голливудских шедевров познали российские реалии
Мелания Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
В сети поразились роскошной жизни и патриотизму Стаса Михайлова
Все материалы
Ценности
От Луизы до Меланьи
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей
Генеральный директор TAG Heuer в России предрек взлет популярности смарт-часов
Стенд A. Lange & SöhneНаука усложнять
Часовщики и инженеры представили революционные материалы и механизмы
Louis Vuitton сшил рабочую одежду из шелка и кашемира
Челябинская компания отчеканила Трампа на монетах за 10 тысяч долларов
Марко ван Альтен«Россиянки заказывают Bentley под цвет лака для ногтей»
Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы
Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом
Все материалы
Путешествия
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Праздник каждый день
Как Финляндия отметит столетие независимости
Минтранс предложил возобновить полеты в Каир
United Airlines приостановила полеты из-за компьютерного сбоя
СМИ анонсировали восстановление авиасообщения с Египтом в течение месяца
Медвежий угол
Невероятная Камчатка в фотографиях Владимира Медведева
Все материалы
Из жизни
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Асаны с бутылкой
Пиво, ругань и козлы делают йогу лучше
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История петербурженки, перебравшейся на Бали
Турецкие пенсионеры прокатились со снежной горки на тазах
В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд
В США шоссе засыпало драже Skittles для скотины
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
Все материалы
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест-драйв самого красивого бюджетника
Длительный тест Renault Kaptur, симпатичнейшего из бюджетников: часть первая
Фанаты Dodge Viper попросили денег на рекорд Нюрбургринга
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
На Ралли Монте-Карло погиб зритель
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы