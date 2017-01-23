В Японии лев напал на людей во время подготовки к съемкам

Лев напал на сотрудников питомника-студии японской компании Shonan Animal Production, серьезно ранив двух человек. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Нарита, расположенном недалеко от Токио. В службу спасения поступил вызов о том, что 10-летний хищник при подготовке к проведению съемок атаковал чистивших его клетку смотрителей, при этом серьезно ранив 50-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека. Они получили серьезные травмы головы и ног.

В уборке принимала участие еще одна сотрудница, она не пострадала. Сам лев сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки. Что стало причиной проявления им агрессии, не сообщается.

Shonan Animal Production разводит и содержит зверей для проведения фото- и телесъемок. Кроме львов, там есть леопард, лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки и кошки.

17 декабря 2016 года в городе Боготол Красноярского края во время представления в цирке-шапито «Аврора» леопард отказался подчиняться дрессировщику и напал на зрителей. Он сорвался с поводка и прыгнул в зал, сотрудники цирка с трудом оттащили животное. В итоге была госпитализирована одна женщина, по словам очевидцев, травмы получили трое сотрудников цирка.