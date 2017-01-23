Неудачное предложение руки и сердца во время баскетбольного матча стало вирусным

Неудачное предложение руки и сердца во время баскетбольного матча стало хитом сети. Видео было опубликовано 23 января в Facebook-аккаунте американского клуба Atlanta Hawks.

«На прошлой игре фанат попытался сделать предложение своей девушке, но потом случилось это», — говорится в описании к ролику. На записи, которая за один день набрала более 260 тысяч просмотров, показана съемка с так называемой «камеры для поцелуев»: пришедшие на матч парочки целуются на глазах всего стадиона.

В какой-то момент под прицел камеры попадают очередные влюбленные, и молодой человек начинает делать предложение своей девушке. Но из-за энергичного похлопывания по плечу от стоящего рядом зрителя он теряет обручальное кольцо, что вызывает панику у сидящих вокруг людей.