Моника Левински вслед за дочерью Билла Клинтона заступилась за сына Трампа

Моника Левински, известная по секс-скандалу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, вступилась в Twitter за 10-летнего сына Дональда Трампа Бэррона, которого некоторые интернет-пользователи ранее высмеяли за поведение на инаугурации отца. Американка опубликовала пост в своем аккаунте в защиту мальчика.

«Все дети должны быть защищены от травли и насмешек (включая Бэррона Трампа). Давайте будем выше этого», — написала Левински.

В следующем посте Моника напомнила, что январь — месяц борьбы с буллингом (травлей) в США.

Ранее стало известно, что телеканал NBC временно отстранил от работы сценаристку телешоу Saturday Night Live Кэти Рич (Katie Rich) за твит о 10-летнем сыне президента США Бэрроне Трампе. После инаугурации, на которой присутствовал Бэррон, Рич написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

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После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения. «Глубоко сожалею о своих действиях и обидных словах. Это было непростительно, и мне очень жаль», — отметила Рич в посте в Twitter.

Рич присоединилась к множеству пользователей соцсетей, которые после мероприятия опубликовали насмешливые посты о младшем сыне президента. Поведение Бэррона на инаугурации некоторые сочли странным. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим. Также им показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

В понедельник, 23 января, за Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. «Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком», — написала она в Facebook.

После инцидента в сети вернулись к разговорам о том, что 10-летний сын Трампа страдает аутизмом и его родители скрывают этот факт (впервые обсуждать такую вероятность начали в ноябре 2016 года после победы Трампа на президентских выборах). Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик с соответствующими «доказательствами».