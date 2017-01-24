«Шерлок» увеличил спрос на книги по развитию логики

После выхода в эфир нового сезона сериала «Шерлок» спрос на пособия по тренировке логики, интеллекта и креативного мышления значительно вырос. Об этом во вторник, 24 января, пресс-служба сети «Московский дом книги» сообщила агентству РИА Новости.

По словам руководителя сети Надежды Михайловой, после появления на экранах новых серий детектива (1 января 2017 года) этот показатель вырос более чем на 60 процентов. Она уточнила, что книги о Шерлоке Холмсе имеют стабильный спрос, и на него сериал повлиял меньше.

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С момента запуска сериала, как сообщила Михайлова, было выпущено множество изданий, описывающих метод раскрытия преступлений, который использует Холмс, причем как в виде сборников логических задач, так и энциклопедических.

«Московский дом книги» - крупнейшая в России сеть государственных книжных магазинов. Объединяет как универсальные книжные в разных районах столицы, так и специализированные.

Сериал «Шерлок», снятый телеканалом «Би-би-си», выходит с 2010 года. В его основу положены рассказы Артура Конан Дойла, однако действие перенесено в современность. Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. В январе 2017 года эпизод под названием «Последнее дело» в русской озвучке оказался в интернете за день до официальной телепремьеры. Первый канал объяснил случившееся нарушением техники безопасности со стороны одного из сотрудников.