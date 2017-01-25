Сервис с советами извинился за превращение Обамы, Бейонсе и Jay-Z в белых

Администрация сервиса с советами WikiHow извинилась за превращение на картинке бывшего президента США Барака Обамы, певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z в белых людей. Об этом в среду, 25 января, сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, в опубликованной на WikiHow статье, объясняющей, как стать конгрессменом, разместили мультипликационный вариант совместной фотографии Обамы, Бейонсе и Jay-Z, сделанной в 2012 году на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. Автор, по неизвестной причине, перекрасил чернокожих знаменитостей в белый цвет.

На это указал пользователь с ником Beyupdates и разместил в Twitter пост, в котором сообщил о недоразумении. Твит, набрав более 23 тысяч лайков и 18 тысяч репостов, стал вирусным и привлек внимание администрации WikiHow. В итоге изображение было удалено.

Представители ресурса извинились и назвали картинку с белыми Обамой, Бейонсе и Jay-Z позором. «Когда мы увидели это "обеленное" изображение, нам стало стыдно и противно. Этой картинке не место на WikiHow», — отметили они.

В официальном заявлении администраторы отметили, что картинка была сделана около трех лет назад командой иллюстраторов, часть которых делает зарисовки, а другая — раскрашивает. По их словам, один из художников получил черновой вариант изображения и не был в курсе того, что изначально на фотографии были запечатлены чернокожие люди и раскрасил их в белый цвет. «Это не оправдание того, что мы допустили публикацию этой ужасной иллюстрации», — добавили в WikiHow.