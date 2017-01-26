Президент Гамбии попросил сенегальские и нигерийские войска остаться

Новый президент Гамбии Адама Барроу попросил продлить на полгода военную операцию, проводимую в стране государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ООН в Западной Африке Мохаммеда Ибн Чамбаса.

21 января бывший глава государства Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею. Перед этим он под давлением мирового сообщества ушел в отставку и передал власть победителю президентских выборов Адаме Барроу.

Смена лидера должна была состояться 19 января, однако вместо этого Джамме ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее признал свое поражение.

В тот же день страны — соседи Гамбии объявили о начале военной операции, которая была поддержана резолюцией Совета Безопасности ООН.

В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия ввели на территорию Гамбии свои воинские подразделения. «Нигерийские военные будут размещать свои подразделения как резервные для защиты населения Гамбии и поддержания мира и безопасности в регионе», — говорилось в заявлении нигерийского военного командования.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря 2016 года. Барроу набрал 45,5 процента голосов, Джамме — 36,7 процента.