Lamborghini Squadra Corse поставила рекорд выпуска гоночных суперкаров

Спортивное подразделение итальянской автомобильной компании Lamborghini Squadra Corse выпустило 201-й гоночный суперкар за период с 2015 года. Им стал Huracán GT3, сошедший с той же сборочной линии в Сант-Агата Болоньезе, где собираются и серийные машины марки Lamborghini. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

По словам представителя компании, такое количество является рекордным для сегмента спортивных суперкаров, в котором работает Lamborghini. «Эти цифры вновь демонстрируют высочайший коммерческий и спортивный успех моделей Huracán Super Trofeo и GT3. Это тот успех, который мы хотели бы разделить с нашими клиентскими командами, инвестирующими в спортивные программы и гоночную продукцию Lamborghini», — прокомментировал новость глава спортивного подразделения Джорджо Санна.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.

В конце 2016 года в фирме отметили 50-летие с момента выпуска автомобиля Miura. В честь этого устроили 600-километровый автопробег.