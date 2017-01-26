Захарова понадеялась на пользу полученного от Путина ордена в кормлении дочери

После получения ордена из рук президента России Владимира Путина официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в Facebook историю про свою дочь.

По словам дипломата, пару месяцев назад она пришла домой очень поздно. Уставшая ждать ее дочка «задала вопрос века»: «А тебе Путин руку жал?»

Когда мать ответила отрицательно, Марьяна разочарованно произнесла: «А я думала, что жал».

«И вот 26 января. Будет о чем с ребенком дома поговорить. И пусть только попробует еще раз суп не доесть», — написала Захарова, добавив смайлик — смеющегося кота.

Ранее в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам. Захарова получила орден Дружбы.

Захарова стала директором Департамента информации и печати МИД в августе 2015 года, сменив на этом посту Александра Лукашевича. До этого она была его замом. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Замужем, воспитывает дочь.