Центр реабилитации воинов-интернационалистов сообщил об обысках

Полиция проводит обыски в подмосковном Центре реабилитации воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея по делу о растрате 3,5 миллиарда рублей, возбужденному в 2015 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Валей Сайфуллин в пятницу, 27 января.

Он расценил визит правоохранителей как заказную проверку. Сайфуллин отметил, что районный отдел полиции изъял все документы по этому уголовному делу еще в прошлом году. «Документы были изъяты без составления актов и не были возвращены», — пояснил он.

По словам гендиректора центра, сотрудники полиции вели себя агрессивно, стали ломать двери и пытаться взломать его кабинет. «Они угрожают сотрудникам центра, применяют физическую силу, а также забрали телефоны у сотрудников, которые снимали во время обысков видео», — сообщил он, добавив, что в результате действий полицейских одна из сотрудниц центра попала в больницу с гипертоническим кризом.

Подмосковной полицией в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора центра о растрате 3,5 миллиарда рублей, совершенной в 2014 году, пояснили ТАСС в правоохранительных органах.

24 января суд в Новосибирской области приговорил к 6 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима 28-летнего директора центра реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева. Он признан виновным в совершении восьми эпизодов похищения людей.