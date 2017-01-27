Трампа уличили в подделке торта на инаугурации

Видео: The Daily Show with Trevor Noah

Президент США Дональд Трамп подделал торт на церемонии своей инаугурации. Об этом в очередном выпуске The Daily Show рассказал ведущий передачи Тревор Ноа (Trevor Noah), сообщает Huffington Post.

По его словам, торт был сделан из пенопласта, а Трамп и вице-президент Майк Пенс вырезали из него единственный настоящий кусок. В доказательство Ноа продемонстрировал кондитерское изделие зрителям. «Трамп вреден для окружающей среды. Как и его торт», — отметил ведущий.

Он также предложил зрителям решить судьбу лакомства с помощью Twitter. Свои идеи можно адресовать аккаунту @thedailyshow, помечая их хэштегом #TrumpCake. «Мы не будем бить по нему или мочиться на него. И даже не пригласим русских, чтобы они помочились на него», — подытожил ведущий.