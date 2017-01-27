Российский интернет перестал расти

В 2016 году совокупная интернет-аудитория в России не выросла. Об этом говорится в докладе исследовательской компании GfK.

Согласно результатам исследования, число российских пользователей от 16 лет и старше осталось на уровне 2015 года и составило 84 миллиона человек (70,4 процента от общего населения страны).

Тем не менее в стране продолжает расти мобильная аудитория — в 2016 году этот показатель увеличился на 6 миллионов человек. Компания насчитала 56 миллионов российских пользователей в возрасте от 16 и старше, использующих мобильный интернет.

Наиболее ощутимый рост обеспечили владельцы смартфонов: если в 2015-м аудитория увеличилась до 37,2 процента, то в 2016 году этот показатель достиг отметки в 42,1 процента.

Специалисты полагают, что в 2017-м мобильная аудитория увеличится еще на 5 процентов. Это связано с тем, что все больше россиян переходят с обычных телефонов-«звонилок» на смартфоны и получают возможность в полной мере использовать мобильный интернет.

Также в GfK предположили, что аудитория росла опережающими темпами в 2014 и 2015 годах из-за того, что граждане стремились приобрести как можно больше техники на фоне падения национальной валюты. В 2016-м рынок перестал расти, таким образом отыграв ранее реализованные устройства.