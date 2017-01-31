США опровергли переброску вооружений на Филиппины

Посол США в Маниле Санг Ким заявил, что Соединенные Штаты не накапливают оружие на Филиппинах. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не строим никаких арсеналов в какой бы то ни было точке Филиппин», — заявил Ким. По его словам, все строительные работы на американских базах согласованы с Манилой, и ни одно из возводимых зданий не предназначено для складирования оружия.

Таким образом глава американской дипмиссии отреагировал на обвинение со стороны президента республики Родриго Дутерте, который заявил, что военнослужащие США возводят арсеналы и боксы для техники, включая танки, на территории пяти баз, расположенных на Филиппинах. Дутерте отметил, что это может спровоцировать реакцию со стороны Китая и нанести ущерб интересам страны. После того как филиппинские военные опровергли заявления своего президента, он указал на то, что у него есть собственные источники информации, которым он доверяет.

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В январе 2016 года Пентагон одобрил ряд строительных и ремонтных работ на базах, расположенных на Филиппинах. По заверениям американских военных, они коснутся исключительно казарм, где размещается личный состав, подъездных путей и складских помещений.

15 декабря США решили приостановить предоставление финансовой помощи Филиппинам в рамках деятельности агентства Millennium Challenge Corporation («Вызовы тысячелетия»), выразив серьезную озабоченность нарушением норм верховенства права и гражданских свобод в этой стране. Дутерте в ответ пригрозил расторгнуть договор, позволяющий американским войскам находиться на Филиппинах. Президент республики также не исключил, что Россия станет стратегическим союзником Филиппин. «Они [русские] не оскорбляют и не вмешиваются», — заявил он тогда.