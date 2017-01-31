Москва обвинила Киев в сознательном отказе от минских договоренностей

Обострение ситуации в Донбассе говорит о том, что у киевских властей нет намерений выполнять минские договоренности, считают в Кремле. Такое заявление сделал во вторник, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации этих договоренностей, несмотря на то, что именно под ними, под текстом, где изложены эти договоренности, стоит подпись президента Украины», — заявил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва выступает одним из гарантов соглашений, и призвал усилить нажим на Украину в рамках «нормандского формата». «Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах», — пояснил Песков.

Ранее во вторник в Минобороны самопровозглашенной ДНР сообщили, что украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными. По данным оперативного командования республики, в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась обесточена шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка. Под землей оставались около 200 горняков.

Последние несколько дней в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) идут ожесточенные столкновения. Бои ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки. Данный транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.