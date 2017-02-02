В WBC отреагировали на положительную допинг-пробу Поветкина

Решение о будущем российского боксера Александра Поветкина будет принято в ближайшее время. Об этом заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман. Его слова в четверг, 2 февраля, приводит «Р-Спорт».

«Вскрытие пробы Б показало тот же результат, что и первая проба. Результат неутешительный, теперь нет сомнений в положительном результате. WBC вынесет решение в ближайшее время», — сказал Сулейман.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.