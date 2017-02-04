Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом

Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 4 ноября, в шведском Сандвикене и завершилась со счетом 6:4 в пользу россиян. В команде отличились Алан Джусоев (26-я и 37-я минуты), Янис Бефус (29), Алмаз Миргасов (51), Артем Бондаренко (81) и Юрий Шардаков (87).

В финальном матче турнира Россия встретится с Швецией. Ранее в субботу хозяева соревнований разгромили норвежцев со счетом 17:2.

Мировое первенство по хоккею с мячом проходит с 29 января по 5 февраля. Россияне — действующие чемпионы. С учетом достижений советской сборной команда России — самая титулованная в мире (23).