Игрок сборной России по бенди пожаловался на недостаток зрителей на ЧМ в Швеции

Защитник сборной России по хоккею с мячом Павел Булатов пожаловался на недостаток зрительского интереса к матчам чемпионата мира, проходящего в Швеции. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Знаете, то, что здесь наблюдается, — необъяснимо. Я таких чемпионатов мира даже не вспомню. Зрителей так мало, как будто это — товарищеский турнир. Но надеюсь, что на полуфиналах и финале ситуация изменится, и болельщик придет», — заявил спортсмен.

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В среду, 1 февраля, россияне проиграли команде Швеции со счетом 6:10 и заняли второе место в группе. За очной встречей главных фаворитов турнира на «Йоранссон-Арене» в шведском городе Сандвикен наблюдало 1909 человек, всего стадион вмещает 10 тысяч зрителей.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Белоруссии. Матч состоится 2 февраля. В других поединках 1/4 финала встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии.