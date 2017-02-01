Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/4 финала, где встретится с командой Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы А завершилась со счетом 10:6 в пользу шведов. В составе сборной России три мяча забросил Евгений Иванушкин, дубль оформил Янис Бефус, однажды отличился Алмаз Миргазов.

Россияне заняли второе место в группе и сыграют со сборной Белоруссии в четвертьфинале. Встреча состоится 2 февраля. В других четвертьфинальных парах сыграют команды Казахстана и Норвегии, Финляндии и США, Швеции и Германии.

Мировое первенство по хоккею с мячом проходит в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Россияне — действующие чемпионы. С учетом достижений советской сборной, команда России — самая титулованная в мире (23).