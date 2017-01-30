Сборная России по хоккею с мячом разгромила Казахстан в стартовом матче ЧМ

Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в стартовом матче чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы А завершилась победой россиян со счетом 9:2. У сборной России отличились оформивший покер Артем Бондаренко (4-я, 5-я, 35-я и 73-я минуты), записавший себе в актив дубль Евгений Иванушкин (32-я, 47-я), Алан Джусоев (37-я), Янис Бефус (49-я) и Юрий Шардаков (58-я). В составе команды Казахстана забивали Артем Вшивков (80-я) и Рауан Иссалиев (83-я).

Следующим соперником сборной России станет команда Финляндии. Встреча состоится 31 января.

Мировое первенство по хоккею с мячом проходим в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Россияне — действующие чемпионы. С учетом достижений советской сборной, команда России — самая титулованная в мире (23).