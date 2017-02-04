Российский лыжник Седов одержал победу в скиатлоне на этапе КМ

Российский лыжник Петр Седов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международной Федерации лыжного спорта (FIS).

Россиянин преодолел 30-километровую дистанцию (15 километров классическим ходом и 15 километров — свободным стилем) за 1 час 18 минут 49,6 секунды. Вторым финишировал норвежец Даниэль Сток (+22,5 секунды), третьим стал его соотечественник Матиас Рундгрин (+42,1 секунды).

Другой россиянин Константин Главацких показал четвертый результат. Остальные россияне финишировали следующим образом: Александр Уткин — 7-й, Алексей Виценко — 12-й, Рауль Шакирзянов — 15-й, Илья Семиков — 25-й.

Этап Кубка мира в Пхенчхане проходит с 3 по 5 февраля. Мужчинам предстоит провести командный спринт свободным стилем (5 февраля).