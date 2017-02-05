Трамп подтвердил свое участие в саммите G7 в Италии

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), который состоится в мае в городе Таормина на Сицилии. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Паоло Джентильони, сообщается на сайте итальянского правительства.

Как отмечается, стороны отметили ключевую роль НАТО и сотрудничество Европы и США в вопросах обеспечения безопасности. «Джентильони и Трамп подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом и радикализмом, а также урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, установлению мира на Ближнем Востоке, в Сирии и, в особенности, на севере Африки», — отмечается в заявлении.

Разговор Трампа с Джентильони состоялся в ночь на воскресенье, 5 февраля. До этого американский лидер провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе. Кроме того, президент США заявил о намерении работать над восстановлением мира на Украине.

19 января премьер-министр Италии обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность восстановления G8 с участием России. Ранее с аналогичной идеей выступил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

В Москве заявили, что в настоящее время не планируют возвращаться к работе в формате «Большой восьмерки». По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вне зависимости «от каких-то эвентуальных предложений и приглашений» для России приоритетным является участие в формате G20.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).