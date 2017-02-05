Неизвестные расклеили плакаты с критикой Папы Римского

Плакаты с изображением Папы Римского Франциска и критикой в его адрес появились на улицах Рима. Об этом сообщает The Telegraph.
Надписи на постерах гласят: «Франциск, ты взял под контроль конгрегации, упразднил священников, обезглавил Мальтийский орден и монашеский орден францисканцев, игнорируешь кардиналов... И где твое хваленое милосердие?». Авторы сохранили анонимность, но есть предположения, что эта инициатива принадлежит сторонникам консерваторов, которые недовольны реформами понтифика.
Плакаты появились за несколько часов до того, как Папа Франциск назначил главного архиепископа Ватикана Джованни Анджело Беччу (Angelo Becciu) своим официальным представителем в делах Мальтийского ордена на время проведения выборов нового Великого магистра. Издание отмечает, что критик понтифика — консервативный кардинал Рэймонд Лео Берк (Raymond Leo Burke), который является представителем Ватикана в ордене, — лишен своих полномочий.
25 января Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг ушел в отставку после личной встречи с Папой Римским. Первое в новейшей истории вмешательство понтифика в дела старейшего ордена стало неожиданностью для рыцарей — как правило, магистр занимает свой пост пожизненно. К отставке Фестинга привел конфликт со Святым престолом после свержения Великого госпитальера ордена Альбрехта Фрейхера фон Боселагера из-за его слишком либеральной трактовки догматов католицизма.