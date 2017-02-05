Неизвестные расклеили плакаты с критикой Папы Римского

Плакаты с изображением Папы Римского Франциска и критикой в его адрес появились на улицах Рима. Об этом сообщает The Telegraph.

Надписи на постерах гласят: «Франциск, ты взял под контроль конгрегации, упразднил священников, обезглавил Мальтийский орден и монашеский орден францисканцев, игнорируешь кардиналов... И где твое хваленое милосердие?». Авторы сохранили анонимность, но есть предположения, что эта инициатива принадлежит сторонникам консерваторов, которые недовольны реформами понтифика.

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Плакаты появились за несколько часов до того, как Папа Франциск назначил главного архиепископа Ватикана Джованни Анджело Беччу (Angelo Becciu) своим официальным представителем в делах Мальтийского ордена на время проведения выборов нового Великого магистра. Издание отмечает, что критик понтифика — консервативный кардинал Рэймонд Лео Берк (Raymond Leo Burke), который является представителем Ватикана в ордене, — лишен своих полномочий.

25 января Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг ушел в отставку после личной встречи с Папой Римским. Первое в новейшей истории вмешательство понтифика в дела старейшего ордена стало неожиданностью для рыцарей — как правило, магистр занимает свой пост пожизненно. К отставке Фестинга привел конфликт со Святым престолом после свержения Великого госпитальера ордена Альбрехта Фрейхера фон Боселагера из-за его слишком либеральной трактовки догматов католицизма.