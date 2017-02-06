Медведев утвердил схемы снижения нагрузки на бизнес

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил модели, сокращающие сроки получения различных разрешений. Об этом глава кабмина рассказал в ходе совещания с вице-премьерами, передает Rambler News Service.

«Я подписал распоряжение правительства, в котором утверждаются 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам», — сообщил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

В результате сроки получения разрешения на строительство должны сократиться с нынешних 210 дней до 80, подключение к электросетям должно занимать не более 90 дней, постановка на кадастровый учет — 38 дней вместо нынешних 80.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов пояснил агентству, что на основании этих моделей регионы должны будут в 2017 году создать свои дорожные карты. По ним также будут работать федеральные рабочие группы, возглавляемые заместителями глав министерств и профильных структур. Организационное сопровождение будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив (АСИ).

